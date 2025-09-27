Дошло е време разделно: "Възраждане" протестира пред Народното събрание и БНБ

Симпатизанти на „Възраждане“ се събраха на пореден протест с искане за сваляне на правителството.

Както обикновено демонстрантите протестират на жълтите павета до Народното събрание и БНБ.

По-рано днес лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов отправи призив във Фейсбук всички наши симпатизанти и привърженици на партията, които са в София и страната, да се присъединят днес в шествието за сваляне на „престъпното правителство“. „Или ние, или те! Дошло е време разделно!“, написа той.

На протеста е заместник-председателят на ПГ на „Възраждане“ Цончо Ганев, както и десетки съмишленици на партията.

Звучат патриотични песни, а хората веят партийното знаме на „Възраждане“, българския национален флаг и Самарското знаме.

Има засилено полицейско присъствие. Към този момент движението не е затворено и обстановката е спокойна.

Днешният протест ще прерасне в шествие срещу управляващата коалиция. Чуват се и настроения за блокади и акции и в утрешния ден. Дали това ще се случи, ще зависи и от това колко души ще се съберат тук на площада ,казаха организаторите.

Пред БНР пенсионери изразиха опасенията си най-вече от предстоящата смяна на лева с евро:

"Искаме да си остане левът, българският лев. Не ни трябва на нас еврото. Ние не познаваме еврото. Познаваме само лева. Като отиваме за пенсиите, не знаем какво ще ни дадат. Пенсиите ще бъдат наполовина, както и заплатите. Като видим по-голямо число, ни става по-добре. На цялото население българско е така", коментира пенсионерка.