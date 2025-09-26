Фирма разби незаконно жълтите павета край парламента

Кметът на София Васил Терзиев поиска прокуратурата да започне проверка

Част от жълтите павета пред един от входовете на някогашния Партиен дом са били разбити незаконно, съобщи столичният кмет Васил Терзиев. Причината е поставяне на антипаркинг колчета, което обаче не е съгласувано със Столична община.

За незаконния ремонт е подаден сигнал в кметството преди няколко дни. Незабавно е изпратена проверка на терен от инспектората. Фирмата-изпълнител не е предоставила никакви разрешителни, заради което е съставен акт.

“Получихме сигнал за неправомерно поставяне на антипаркинг колчета и извършени строителни дейности върху жълтите павета при служебния вход на Народното събрание. Това се случи без необходимите документи и разрешения, каквито изисква законът - особено когато става дума за обект от културно-историческо значение”, заяви столичният кмет Васил Терзиев.

Преписката по случая е била изпратена до министерството на културата, тъй като паветата като символ на София са с особен статут и защита. Градончалникът призова прокуратурата да разследва кой е “възложил на фирмата тази безобразна злоупотреба с културното наследство на България”.

“Гражданите на София и България очакват парламентът да бъде пример за законност, а не място, където законът се погазва. Като кмет съм поел ангажимент да защитавам София от подобни практики. Нито един служебен вход няма да се превърне в символ на безнаказаност. София е град за хората, а не територия за заграждане от силните на деня”, заяви в своя позиция по темата Терзиев.