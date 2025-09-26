Фирма разби незаконно жълтите павета край парламента

Част от жълтите павета пред един от входовете на някогашния Партиен дом са били разбити незаконно, съобщи столичният кмет Васил Терзиев. Причината е поставяне на антипаркинг колчета, което обаче не е съгласувано със Столична община.
За незаконния ремонт е подаден сигнал в кметството преди няколко дни. Незабавно е изпратена проверка на терен от инспектората. Фирмата-изпълнител не е предоставила никакви разрешителни, заради което е съставен акт.
“Получихме сигнал за неправомерно поставяне на антипаркинг колчета и извършени строителни дейности върху жълтите павета при служебния вход на Народното събрание. Това се случи без необходимите документи и разрешения, каквито изисква законът - особено когато става дума за обект от културно-историческо значение”, заяви столичният кмет Васил Терзиев.
Преписката по случая е била изпратена до министерството на културата, тъй като паветата като символ на София са с особен статут и защита. Градончалникът призова прокуратурата да разследва кой е “възложил на фирмата тази безобразна злоупотреба с културното наследство на България”.
“Гражданите на София и България очакват парламентът да бъде пример за законност, а не място, където законът се погазва. Като кмет съм поел ангажимент да защитавам София от подобни практики. Нито един служебен вход няма да се превърне в символ на безнаказаност. София е град за хората, а не територия за заграждане от силните на деня”, заяви в своя позиция по темата Терзиев.