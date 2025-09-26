Държавата дава 2,6 милиона лева за подмяна на водопроводната мрежа в Брезник

От парламента инвестираме 2,6 милиона лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Той и вицепремиерът Атанас Зафиров са на посещение в Брезник в търсене на решение за справяне с водната криза.

„Голяма част от проблемите, които виждаме тук, са от години“, каза вицепремиерът Зафиров. „Хората не могат да чакат – време е за позитивни решения“, допълни той.

„Проблемът е ситуиран в град Брезник, в населените места около него няма проблем“, каза Иван Иванов. Той допълни, че Брезник е един от градовете, които страдат вследствие на климатичните промени. Проблемът е в липсата на водоизточници.

„От друга страна, мога да кажа, че Община Брезник може да бъде вземана за пример по отношение на това как се използват средствата по т.нар. общинска инвестиционна програма. Тук близо 90 процента от проектите на общината са именно за подмяна на водопроводната инфраструктура, която е в критично състояние. Кметът проявява разбиране – включително и за следващата година проектите ще бъдат такива“, каза още Иванов.

Като основен проблем Иванов посочи язовир „Красава“, където количествата вода са паднали драстично. Язовирът е основният водоизточник за общината. В него също има наситеност на манган. В следващите дни този манган ще бъде изолиран. „Въпросът е да се намери допълнително количество вода, за да спре този режим“, каза министърът.

„Коментираме възможностите за нови водоизточници и почистването на съществуващи такива“, каза още министър Иванов. „Тук е задачата на новото ръководство на ВиК – Перник, защото старото не показваше задоволителни резултати. Ние ще бъдем безкомпромисни в това отношение – да оказва пълно съдействие на община Брезник по почистването и поддръжката на тези водоизточници, защото те са ключови.“

Брезник е на воден режим от края на ноември 2024 година. Тогава кметът на Община Брезник Васил Узунов издаде заповед, с която бе въведено режимно водоподаване.