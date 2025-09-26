Терзиев: София не е територия за заграждане от силните на деня

Столична община е съставила акт за нарушение на фирмата, поставила колчета пред входа на Народното събрание

След проверка, възложена от кмета на София Васил Терзиев, Столичният инспекторат е съставил акт на фирмата, която разкопа и сложи анти-паркинг колчета пред входа на парламента миналата седмица. “Като кмет съм поел ангажимент да защитавам София от подобни практики,” коментира Терзиев. “Нито един служебен вход няма да се превърне в символ на безнаказаност. София е град за хората, а не територия за заграждане от силните на деня", обясни той.

Градоначалникът призовава и прокуратурата да свърши своята част от работата - “за да бъде установен и наказан истинският виновник, който е възложил на фирмата тази безобразна злоупотреба с културното наследство”.

След подаден сигнал от гражданин в петък (19 септември) за неправомерно поставени антипаркинг колчета и извършени строителни дейности върху настилката от жълти павета при служебния вход на Народното събрание, Столичният инспекторат извърши незабавна проверка, по нареждане на кмета на София. Тя установи, че работата е извършена без документите и разрешенията, които законът изисква, особено когато става дума за обект с културно-историческо значение.

На фирмата изпълнител е даден срок да представи проектна документация и разрешителни, но такива не са предоставени. В резултат инспекторатът състави акт за нарушение, а материалите са изпратени в Министерството на културата и в направление „Архитектура и градоустройство“ за предприемане на санкции по компетентност.

„Когато „държавници” с главно „Д” управляват институциите като частен бизнес и третират културното наследство като разменна монета, те рушат не само София, но и доверието в държавата, в държавността. Гражданите на София и България очакват парламентът да бъде пример за законност, а не място, където законът се погазва. Столична община ще действа твърдо при всяка проява на беззаконие - независимо от това кой стои зад нея. Никой няма право да заграбва и загражда за себе си онова, което принадлежи на всички“, отбеляза още кметът на столицата.