Удължават срока за регистрация на кладенци и сондажи

Предложенията са за отсрочка с още 5 или 8 години

Това е третото отлагане от 2020 г. насам

Срокът за регистрация на кладенци и сондажи да се удължи до 28 ноември 2033 г. Това предлагат управляващите със законопроект за изменения в Закона за опазване на околната среда. Към настоящия момент всички собственици на такива съоръжения трябва да ги регистрират в басейновите дирекции до 28 ноември тази година.

С отсрочка от още 8 години се създава възможност собствениците да изпълнят задълженията по регистрацията. “В Закона за водите е записано, че съоръжения, които не са регистрирани, подлежат на ликвидация, което в условията на безводие не бива да се допуска, предвид че тези съоръжения биха могли да се използват при необходимост в малките населени места за питейно-битови нужди. Става дума за изградени от населението и общините сондажи, кладенци и каптажи, които не се контролират”, казват вносителите и предлагат национален регистър на тези съоръжения.

От “Възраждане” също имат законопроект за изменения в Закона за опазване на околната среда, който гласи, че удължаването на срока за регистрация трябва да бъде до 28 ноември 2030 г. Като причина се посочва липсата на административен капацитет на басейновите дирекции в страната, която не е преодоляна дори и с дадената от закона възможност за подаване на заявленията чрез кметове и кметски наместници. Ако предложението бъде прието, от партията посочват за нужна информационна кампания на басейновите дирекции, подпомогната от МОСВ.

Ако едно от тези предложения се приеме, това ще бъде третата отсрочка за регистрации от 2020 г. насам.

Първоначалната идея за това изискване е да се следи количеството подпочвени води. При голямо ползване за лични цели, да могат да не се дават разрешителни за стопански цели от същите води. Много от собствениците обаче се притесняват от бъдещо поставяне на водомери на съоръженията. В интервю пред “Труд news” екоминистърът Манол Генов подчерта, че такава идея не стои на дневен ред и успокои хората да не се притесняват излишно, че ще плащат за водата в собствените си дворове.

Пред “Труд news” архитект Елисавета Георгиева посочи негативни последици при неспазване на задължението за регистрация на кладенец. Първата е ликвидация на съоръжението.

Арх. Елисавета Георгиева.

“Съгласно чл. 118 г., ал. 6 от Закона за водите, водовземни съоръжения за подземни води, които не са вписани в регистъра на съответната басейнова дирекция, подлежат на ликвидация. Друго е препятствие за одобрение на инвестиционен проект, ако той включва ползване на подземни води. Освен това в бъдеще Басейнова дирекция може да откаже регистрация на нови кладенци за собствени нужди при изчерпване на водния дебит на подземните води. Макар регистрационният режим да е уведомителен, Законът за водите изисква устойчиво управление на водните ресурси. Ако в даден район се установи, че наличният ресурс от подземни води е изчерпан или близо до критични нива, Басейнова дирекция може да ограничи или временно да спре регистрирането на нови съоръжения - включително такива за собствени нужди”, каза архитектът.

Тя подчерта, че при изчерпване на подпочвените води може да се преустанови регистрацията на кладенците и да не се разрешава ползването им, заради което е добре да бъдат регистрирани своевременно. Но с оглед на безводието коментира, че по-скоро процедурите се облекчават, отколкото обратното. “Преди се изискваше разрешение за строеж, вече не, режимът е само регистрационен, в чл.151ал. 1 т. 3 от ЗУТ е записано”, каза тя.

Предишният срок за регистрация на съоръженията за подземно водовземане бе удължен през 2022 г. до 28 ноември тази година. Законодателните изменения бяха направени заради това, че се установи, че не всички собственици ще успеят да се регистрират в рамките на тогавашния срок. А две години преди това се наложи удължаване на срока, заради ковид пандемията.