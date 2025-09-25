Предлагат здравните права да се възстановят по-евтино

Промените да влязат още от началото на 2026 г.

С плащането на вноските за три, а не за пет години назад

Възстановянаето на здравни права да става със заплащане на осигурителните вноски не за 5 години назад, а за 3. Тоест дължимите суми да са не за 60, а за 36 месеца назад. Такава промяна предлагат от АПС със законопроект за изменения на Закона за здравното осигуряване.

Вносителите посочват, че от 1 април тази година сумата е равна на 5169,60 лв. (по 87 лв. месечно за самоосигуряващите се лица) и 2584,80 лв.(43,08 лв. за социално слаби и безработни без право на обезщетение). Голяма част от тези суми са непосилни за основната част от неосигурените, смятат от АПС. Става дума за трайно безработни, социално слаби и хора с ниски и несигурни доходи.

“Порочният кръг, в който попадат тези лица вследствие на невъзможността, а не нежеланието за плащане на тези суми, ги изключва от системата. Липсата на възможност за участие в профилактични програми и дейности за превенция на здравето създават условия за късно диагностициране и допълнително натоварване на болничната помощ”, се казва в мотивите.

Цитирана е осезаема разлика в настоящите данни за броя на неосигурените, което било индикация за проблем. Освен това е нарушена солидарността, а бюджетът на НЗОК страдал от хроничен недостиг на средства, заради натоварване на Спешната помощ, която е безплатна, смятат вносителите. Предложението е това да влезе в сила от началото на 2026 г.