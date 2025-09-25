Карлос Контрера: Увеличението на цените за паркиране в София трябва да доведе до повече свободни места

На 23 октомври е внесено предложението на кмета на София Васил Терзиев за уреждане на паркирането в града, има и втори доклад, който е на „Спаси София”. Столичният общински съвет ще гласува предложенията в края на октомври или началото на ноември. Това каза общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера по Nowa News.

Той обясни, че цените за паркиране отдавна не са актуализирани, но не е получил отговор каква е целта. В „Денят на живо” Контрера изтъкна, че според него целта на покачване на цената трябва да доведе до повече свободни места за паркиране. Допълни, че има разлики между двата доклада в санкциите за нарушителите - едното предложение е 120 лв., а другото 150 лв. Съметникът обобщи, че тази глоба трябва да бъде максимално увеличена.

Карлос Контрера подчерта, че в предложенията няма решение за електрическите коли, защото цели улици с паркоместа са запълнени от електрически автомобили, което не позволява на останалите да ползват това паркомясто. Той изтъкна, че във ВМРО виждат две решения: Тези, които са на лица да останат на сегашния режим, а тези на юридическите да плащат по общия ред или всички даплащат, но по-ниска такса.

Според общинския съветник трябва да се преосмислят правилата за институциите в режим „Служебен абонамент” и те да бъдат ограничени, защото според него се злоупотребява.

По отношение на зоните за паркиране Контрера е убеден, че трябва да бъдат питани жителите на София по такива ключови въпроси.