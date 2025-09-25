Затвориха метростанция „Сердика 2“ заради инцидент с пътник (Обновена)

Инцидент с пътник доведе до затварянето на метростанция „Сердика 2“, която се намира в центъра на София, става ясно от съобщение на „Метрополитен“.

"Днес, 25 септември, в 15:47 ч. бе прекъснато електрозахранването на метростанция „Сердика 2“ поради инцидент с пътник. На място незабавно пристигнаха екипи на Спешна помощ, пожарната и служители на „Метрополитен“, гласи информацията. От метрополитена не дават подробности около естеството на инцидента.

Следствените органи извършват оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента. Заради това движението на влаковете по Линия 2 беше ограничено временно и възстановено в 16.55 ч.

Метрото вече се движи по обичайното си разписание.