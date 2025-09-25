Деница Сачева: Почти 30 000 деца живеят в условията на родителски конфликт

120 деца пребивават в три специални училища заради противообществени прояви

Почти 30 000 български деца живеят в условията на родителски конфликт и са заложници на взаимоотношенията на своите родители.

Това каза депутатът от ГЕРБ Деница Сачева по време на национална кръгла маса за предотвратяване на насилието между деца, организирана от парламентарната Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество.

"Това е един от най-тежките проблеми за социалната система и той съвсем естествено има своето отражение и върху образователната система. В това отношение повече обучение и повече работа и квалификация на социалните работници и на съвместните им усилия заедно с учителите със сигурност са дължими от страна на изпълнителната власт и трябва да бъдат планирани", посочи тя.

"Трябва да направим така, че да има повече социални услуги, които да подпомагат работещите родители, защото съвременните модели и начини на живот, придвижването в големите градове разкъсва традиционната връзка с баба и дядо и все повече родители оказват натиск върху социалната система да се търсят механизми за подкрепа на работещите родители, за да могат те да съчетават работата с отглеждането на децата", каза Сачева.

Законодателната тема е свързана с противодействието и превенцията на противообществените прояви на малолетни деца, защото там има едно законодателство, което е “клан-клан-недоклан“, и в момента имаме три специални училища, продължи изказването си депутатът. В тези институции имаме около 120 деца, чиито биографии са самостоятелен филм на ужасите, и дължим да решим по-скоро проблема с нормативната база, с грижата за деца с противообществени прояви, стигнали до тях заради изключително сериозни тежки социални и семейни проблеми, подчерта Деница Сачева.