Удвоиха парите за ремонт на общински басейн във Варна

Общинският съвет прие нова формула за материално стимулиране на спортните клубове

Местната хазна на Варна ще отпусне допълнително близо 630 000 лв. за основен ремонт на басейн “Юлиян Русев” в плувен комплекс “Приморски”, реши единодушно Общинският съвет. Точката бе вкарана в последния момент в дневния ред от администрацията в пакет с друга, по която съветът даде съгласие Варна да е домакин на Европейското първенство по водна топка през 2026 г. За обезпечаването му от Българската федерация по водна топка искат над 226 000 лв., които ще бъдат заложени в бюджета за следващата година.

Първенството обаче не може да се проведе, без басейнът да е ремонтиран. През май предписание за това даде РЗИ, откъдето установиха, че използваната от хиляди плувци база е амортизирана, а хигиената е лоша. За реконструкцията бяха предвидени 500 000 лв., но през август нито една от фирмите от рамковото споразумение за ремонти на спортни съоръжения не подаде оферта. С удвояването на сумата основен ремонт с качествени материали вече ще е възможен и се надяваме на интерес към поръчката, обясниха от администрацията. Съветници настояха да бъде даден ясен график за финал на строителните работи. През лятото той бе фиксиран за края на ноември.

След дълъг дебат местният парламент одобри и предложение за групиране на спортовете при разпределение на средствата за материално стимулиране на спортните клубове, което бе подкрепено от Обществения съвет по спорт. За тази година по перото има 1,1 млн. лв. 45% от сумата ще получат клубове, развиващи олимпийски спортове. За колективните са предвидени 30%, за плувните и бойните - по 10%, а 5% са за практикуващите неолимпийски дисциплини.