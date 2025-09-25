Желязков за водната криза: Решението са целенасочени действия, хората имат право да недоволстват

Ангажиментите, които правителството има, трябва да си ги изпълни. Утре вицепремиерът Атанас Зафиров ще бъде в Брезник, ще бъде и в Плевен, гледаме и други райони, където има проблем. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред български журналисти в Ню Йорк във връзка с водната криза.

Премиерът изтъкна, че е имал разговор с ресорните министри още преди да бъде сформиран Националният борд по водите, като е посочил, че времето за търсене на виновни за настоящото положение е отминало. "Оттук нататък всичко онова, което може да се направи утре, трябва да се свърши днес - и инвестиции в инфраструктурата, и довеждащи водопроводи, и източниците", категоричен беше Желязков.

По думите му в момента се работи по няколко източника, по няколко сондажа, като резултатът предстои да стане видим.

Министър-председателят отбеляза също, че Националният борд по водите е инструмент, но сам по себе си не е решение. "Решението са целенасочени действия, защото хората имат съвсем основателното право да недоволстват от темповете и качеството на услугата, ако изобщо можем да говорим за качество", заяви Желязков.

Желязков е в САЩ начело на българската делегация на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН. В нея влизат също министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на правосъдието Георги Георгиев, министърът на енергетиката Жечо Станков, министърът на здравеопазването Силви Кирилов и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Очаква се утре премиерът да направи обръщението си към ООН.