„Процесът срещу тамплиерите“ разкрива вековни тайни от Ватикана

Автор: Даниела Кръстанова
България
В своето слово акад. Румен Ралчев подчерта значението на историческата памет.

Своеобразно извинение на Светия престол за събитията от началото на XIV век

Велик Приорат България представи уникално книжно издание

52 книги и над 60 списания, издадени от Ордена в България през последните 17 години

В централното фоайе на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” Орденът на рицарите тамплиери - Велик Приорат България откри документална изложба.

Основен експонат в нея е изключително ценна книга, издадена през 2007 г. от Ватикана под заглавие “Процесът срещу тамплиерите”, по повод 700-годишнината от разпускането на Ордена. Изданието се разглежда като своеобразно извинение на Светия престол за събитията от началото на XIV век. В него са включени свидетелства от разпитите на тамплиерите, бележки на папа Климент V, множество графики, пергаменти, шест метра ситно изписани обработени кожи от малтийски кози, както и восъчни печати на разследващите кардинали Беранже Фредол, Пиетро Колона и Пиер дьо ла Шапел.

Изложбата беше официално открита от доц. д-р Калина Иванова - директор на Националната библиотека. Сред присъстващите бяха академик Румен Ралчев, депутати, професори, гости, основният доклад изнесе проф. Христо Иванов.

Публиката изпълни залата и аплодира организаторите на събитието.

В своето слово акад. Ралчев подчерта значението на историческата памет и моралната отговорност пред бъдещите поколения:
“Днешната изложба е не само свидетелство за богатото документално наследство на рицарите тамплиери, но и мост между миналото и настоящето. Съхраняването и популяризирането на тази традиция е дълг, който ние приемаме с уважение и отговорност.”
Специално за “Труд news” акад. Ралчев разказа повече за ценното издание.

“Книгата “Процесът срещу тамплиерите” е на практика едно извинение от Ватикана за действията є преди 700 години. Тя е издадена през 2007 година, когато се навършваше кръгла годишнина от започване на репресиите срещу Ордена на тамплиерите и за първи път така точно и систематично събира всички документи, които има на разположение във Ватикана и не бяха показвани. Целта е да се разкрие истината и да се спрат спекулациите. За първи път се показва и опитът на папа Климент V с помилването на Жак дьо Моле да го спаси от предначертания му край. Това е първият папа, който не живее в Рим, а в Авиньон като предградие на Париж. Той е първият от така наречените придворни папи и е изключително зависим от своя роднина Филип Хубавия”.

Акад. Ралчев обясни още, че в книгата са разказни и различните опити на папската власт да се спре с гоненията на рицарите тамплиери - най-вече ръководството тогава е било арестувано, но това начинание е било с променлив успех.

“За нас по-важното е, че тази книга е в България - тя не може да се купи по един конвенционален начин - да я поръчаш в интернет или да отидеш в книжарницата да я купиш, а тя минава през двустенна система за проверка. Трябва да има организация, която кандидатства за това, необходимо е да получи добри отзиви от контролната комисия във Ватикана. След одобрението от Ватикана се издава разрешение и се изчакват няколко месеца за изготвянето на книгата. Това се прави, защото изданието е предназначено само за хора, които са пряко заинтересовани да разберат истината за това какво се е случило през 1307-1314 година - началото и края на разпускането на Ордена на Рицарите тамплиери”.

Наред с този ценен документ в Националната библиотека са експонирани 52 книги и над 60 списания, издадени от Ордена в България през последните 17 години.

Ценните издания бяха показани на специална изложба в Националната библиотека.

“Някои от книгите са преводни, други ние списваме, има и книги, които са написани за нас от специалисти по определени въпроси, които нас ни интересуват. Паралелно с това има повече от 50 списания, които ние издаваме на всеки три месеца. Това списание има няколко цели - първата е да запознае членовете на Ордена вътре в страната как работи системата и какви мероприятия имаме. Изпращаме го и на различни институции като Народното събрание, Президентството, различни кметства и други, за да бъдем отворени към обществото и да го запознаем с нашите постижения”, каза още Ралчев пред “Труд news” и изрази специални благодарности към ръководството на Националната библиотека, че за пореден път са домакини на събитие на Ордена.

Уникален за света проект, този труд е издаден в ограничен тираж от 799 екземпляра, под надзора на служителите на Папския архив, и включва верни копия на оригиналните пергаменти, съхранявани в Тайните архиви, заедно с ново и ексклузивно критично издание на протокола от разследването.

Томът е с размер 29Х45 см и е изпълнен в съответствие със стандартите на Art Edition. Съдържа редки рисунки, както и три партитури, гравирани от Пиетро Маркети през 1840 г. Текстовете са отпечатани на специално произведена памучна хартия. Златни надписи са вмъкнати отпред и отзад на елегантния пергамент от козя кожа.

Предговорът е обръщение лично от монсеньор Серджо Паган, висш служител (префект) на Тайния архив на Ватикана от 15 март 2007 г., в който обяснява причината за това издание на архивите и отбелязва всички с принос за изданието. Историческата бележка е от Барбара Фрале, служител на Тайния архив на Ватикана. Критичният препис (редакторската работа) на документа е от Марко Майорино и Пиерпаоло Пиерджентили, служители на Тайния архив на Ватикана.

“Църквата все още е в служба на човека, тъй като му предава значителна част от неговата история”. - Това твърдение е взето от обширното и сърдечно встъпително обръщение на Йоан Павел II и подчертава възгледа, че Тайният архив на Ватикана е “истински инструмент и източник на управление, право, история, накратко, той е насочен към знанието, човечеството и културата”. Той изпълнява своя мандат в служба на Светия престол, постигайки специфична историческа функция, където съхранението, грижата и изследването на безценното универсално наследство позволяват на потомството да наследи и да има достъп до всичко, което е най-ценно за човечеството.

Още от (България)

Най-четени

Мнения