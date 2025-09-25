„Процесът срещу тамплиерите“ разкрива вековни тайни от Ватикана

Своеобразно извинение на Светия престол за събитията от началото на XIV век

Велик Приорат България представи уникално книжно издание

52 книги и над 60 списания, издадени от Ордена в България през последните 17 години

В централното фоайе на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” Орденът на рицарите тамплиери - Велик Приорат България откри документална изложба.

Основен експонат в нея е изключително ценна книга, издадена през 2007 г. от Ватикана под заглавие “Процесът срещу тамплиерите”, по повод 700-годишнината от разпускането на Ордена. Изданието се разглежда като своеобразно извинение на Светия престол за събитията от началото на XIV век. В него са включени свидетелства от разпитите на тамплиерите, бележки на папа Климент V, множество графики, пергаменти, шест метра ситно изписани обработени кожи от малтийски кози, както и восъчни печати на разследващите кардинали Беранже Фредол, Пиетро Колона и Пиер дьо ла Шапел.

Изложбата беше официално открита от доц. д-р Калина Иванова - директор на Националната библиотека. Сред присъстващите бяха академик Румен Ралчев, депутати, професори, гости, основният доклад изнесе проф. Христо Иванов.

Публиката изпълни залата и аплодира организаторите на събитието.

В своето слово акад. Ралчев подчерта значението на историческата памет и моралната отговорност пред бъдещите поколения:

“Днешната изложба е не само свидетелство за богатото документално наследство на рицарите тамплиери, но и мост между миналото и настоящето. Съхраняването и популяризирането на тази традиция е дълг, който ние приемаме с уважение и отговорност.”

Специално за “Труд news” акад. Ралчев разказа повече за ценното издание.

“Книгата “Процесът срещу тамплиерите” е на практика едно извинение от Ватикана за действията є преди 700 години. Тя е издадена през 2007 година, когато се навършваше кръгла годишнина от започване на репресиите срещу Ордена на тамплиерите и за първи път така точно и систематично събира всички документи, които има на разположение във Ватикана и не бяха показвани. Целта е да се разкрие истината и да се спрат спекулациите. За първи път се показва и опитът на папа Климент V с помилването на Жак дьо Моле да го спаси от предначертания му край. Това е първият папа, който не живее в Рим, а в Авиньон като предградие на Париж. Той е първият от така наречените придворни папи и е изключително зависим от своя роднина Филип Хубавия”.

Акад. Ралчев обясни още, че в книгата са разказни и различните опити на папската власт да се спре с гоненията на рицарите тамплиери - най-вече ръководството тогава е било арестувано, но това начинание е било с променлив успех.

“За нас по-важното е, че тази книга е в България - тя не може да се купи по един конвенционален начин - да я поръчаш в интернет или да отидеш в книжарницата да я купиш, а тя минава през двустенна система за проверка. Трябва да има организация, която кандидатства за това, необходимо е да получи добри отзиви от контролната комисия във Ватикана. След одобрението от Ватикана се издава разрешение и се изчакват няколко месеца за изготвянето на книгата. Това се прави, защото изданието е предназначено само за хора, които са пряко заинтересовани да разберат истината за това какво се е случило през 1307-1314 година - началото и края на разпускането на Ордена на Рицарите тамплиери”.

Наред с този ценен документ в Националната библиотека са експонирани 52 книги и над 60 списания, издадени от Ордена в България през последните 17 години.

Ценните издания бяха показани на специална изложба в Националната библиотека.

“Някои от книгите са преводни, други ние списваме, има и книги, които са написани за нас от специалисти по определени въпроси, които нас ни интересуват. Паралелно с това има повече от 50 списания, които ние издаваме на всеки три месеца. Това списание има няколко цели - първата е да запознае членовете на Ордена вътре в страната как работи системата и какви мероприятия имаме. Изпращаме го и на различни институции като Народното събрание, Президентството, различни кметства и други, за да бъдем отворени към обществото и да го запознаем с нашите постижения”, каза още Ралчев пред “Труд news” и изрази специални благодарности към ръководството на Националната библиотека, че за пореден път са домакини на събитие на Ордена.

Уникален за света проект, този труд е издаден в ограничен тираж от 799 екземпляра, под надзора на служителите на Папския архив, и включва верни копия на оригиналните пергаменти, съхранявани в Тайните архиви, заедно с ново и ексклузивно критично издание на протокола от разследването.

Томът е с размер 29Х45 см и е изпълнен в съответствие със стандартите на Art Edition. Съдържа редки рисунки, както и три партитури, гравирани от Пиетро Маркети през 1840 г. Текстовете са отпечатани на специално произведена памучна хартия. Златни надписи са вмъкнати отпред и отзад на елегантния пергамент от козя кожа.

Предговорът е обръщение лично от монсеньор Серджо Паган, висш служител (префект) на Тайния архив на Ватикана от 15 март 2007 г., в който обяснява причината за това издание на архивите и отбелязва всички с принос за изданието. Историческата бележка е от Барбара Фрале, служител на Тайния архив на Ватикана. Критичният препис (редакторската работа) на документа е от Марко Майорино и Пиерпаоло Пиерджентили, служители на Тайния архив на Ватикана.

“Църквата все още е в служба на човека, тъй като му предава значителна част от неговата история”. - Това твърдение е взето от обширното и сърдечно встъпително обръщение на Йоан Павел II и подчертава възгледа, че Тайният архив на Ватикана е “истински инструмент и източник на управление, право, история, накратко, той е насочен към знанието, човечеството и културата”. Той изпълнява своя мандат в служба на Светия престол, постигайки специфична историческа функция, където съхранението, грижата и изследването на безценното универсално наследство позволяват на потомството да наследи и да има достъп до всичко, което е най-ценно за човечеството.