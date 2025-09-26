Уникална пресконференция на АЕЖ нажежи страстите в БТА, журналисти задаваха въпроси, реакция нямаше

- Ние питаме, те не отговарят, бе краткият коментар на колега от информационна медия за куриозната пресконференция по повод приключването на международна мисия за свободата на медиите в България, която се състоя в БТА и бе организирана от Платформата за безопасност на журналистите (Safety of Journalists Platform) към Съвета на Европа и Механизма за бързо реагиране в областта на свободата на медиите (Media Freedom Rapid Response /MFRR/).

Журналисти на родните обществени и частни медии бяха поканени да вземат участие в дискусията, посветена на дезинформацията, политическия и икономическия натиск върху съсловието, медийната регулация и свободата. Почти всички въпроси, зададени на терен обаче останаха без отговори от модераторите на срещата и гостуващите на българска земя членове на съсловните европейски организации.

„Труд news” например не получи отговор на въпроса, зададен по време на брифинга, а именно: защо никой член на евроасоциациите не реагира на фалшивата новина, която „Financial Times” (FT) изфабрикува на 31 август т.г.

Тогава изданието съобщи, че е имало сериозен проблем със самолета на председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, с който тя кацна на летище Пловдив. Авторът на материала Хенри Фой, който е пътувал заедно с нея в същия полет, твърди в дописката си, че GPS системите на летателната машина са били заглушени малко преди кацане. Нещо повече, самолетът кръжал близо час във въздушното пространство над летището, а пилотите се принудили да се приземят, използвайки хартиени карти.

Без доказателства и основания като причина за техническия проблем бе посочена руска намеса за саботаж на визитата є. Очаквано, новината на Фой гръмна за секунди по света и у нас, нанасяйки тежка вреда по имиджа на България.

За по-малко от 24 часа обаче балонът на шашмата се спука и стана ясно, че проблем изобщо не е имало.

Мисионерите не отговориха на въпроса защо лъжата на Файнейшъл таймс не е била изобличена от техните организации, които получават пари, за да се борят с фалшивите новини. Както е известно донор за тази борба са структурите на соросовото отворено общество, което може да се проследи в социалните мрежи.

На брифинга бяха зададени и въпроси за олигарсите в медиите и прозрачна ли е собствеността им, които също останаха без отговор.

В пресконференцията, на която останаха без отговори зададените от журналистите въпроси, участие взеха представители на Европейската федерация на журналистите, Международния институт за пресата, Европейския център за свобода на пресата и медиите, Индекса за цензура, „Член 19“, Репортери без граници, Европейския съюз за радио и телевизия, Асоциацията на европейските журналисти и др. знайни и незнайни профсъюзни организации.

Репортерката Анелия Дулева от „Свободно слово“ запита гостите дали са запознати с името на Иво Прокопиев и факта, че е почти монополист на медиите в България. Тя отправи и въпрос дали организациите смятат за нормално журналистите на „Дневник“ и „Капитал“ да държат техниката си и да пребивават непрекъснато в парламентарната стая на „Продължаваме промяната – Демократична България“ в НС и не е ли това явен конфликт на интереси. Дулева не получи конкретни отговори на въпросите си.

Аналогична бе ситуацията с журналистката от агенция „ПИК“ Цвети Борисова, която попита модераторката на форума Ирина Недева – журналист в БНР и председател на АЕЖ дали в миналото е работила с жената на политолога Иван Кръстев в център „Червената къща“.

Между журналистите дошли на пресконференцията бе коментирано, че представителите на изброените организации се държат като чиновници, а мисията им завършва твърде повърхностно и ограничено.