Крадци посегнаха на демонтираните части от Паметника на Съветската армия

Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия. Тя са нахлули в имота, в който се съхраняват елементите, отрязани преди близо две години. Няма липси, увериха от областната управа на София. Води се разследване, съобщиха от прокуратурата.

Опитът за кражба е направен на 25 септември около 5:20 часа. "Благодарение на бързата реакция на охранителната фирма и своевременните действия на органите на реда, опитът е осуетен веднага и всички части на паметника са непокътнати", се посочва в съобщението на областната управа.

Всички елементи от паметника са налице, в изряден вид, опаковани по надлежния ред и непокътнати, информират от областната управа. Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) вече е образувала досъдебно производство. По техни данни извършителят е установен.



„Искам да уверя гражданите, че всеки един елемент от Паметника на Съветската армия е запазен, в сигурни ръце и под постоянна защита. Институциите действат в пълен синхрон и изрядна координация, за да може сигурността да е гарантирана. Няма място за притеснения - елементите от паметника са непокътнати и извършителят ще поеме последиците от незаконното си деяние“, заяви областният управител Стефан Арсов.

Държавата плаща по 10 000 лева месечно за въоръжена охрана на склада, в който се съхраняват частите от паметника