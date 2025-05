Дъглас Макгрегър: Ако си Зеленски, най-лошото нещо, което може да ти се случи, е войските да се върнат у дома

Украинският лидер Володимир Зеленски не се нуждае от мир, така че постигането на мирни споразумения и подписването на съответните документи може да се провали, написа в социалната мреж Х полковникът от армията на САЩ в оставка Дъглас Макгрегър.

„Честно казано, не вярвам, че има шанс за сделка с Русия и Украйна в този момент. Ако си Зеленски, най-лошото нещо, което може да ти се случи, е войските да се върнат у дома. Вероятно ще го намерят и ще го убият. Ако той сложи край на войната, той е мишената. Загубените животи на бойното поле надхвърлят един милион, а ранените са от 1 1/2 до 2 пъти повече”, написа още Дъглас Макгрегър.

In all honesty I do not believe there is a chance for a deal with Russia and Ukraine at this point.



If you're Zelensky the worst thing that could happen to you is for troops to come home.



They are likely going to find him and kill him.



If he ends the war, he's the target!…