Заловиха апаши, атакували заведение и хотел във Варна

Единият задигнал 24 бутилки бира, другият - инструменти

Варненската полиция залови двама крадци, атакували туристически обекти в центъра на града. Единият е 19-годишен руснак. В събота младежът задигнал 24 бутилки бира от плажно заведение на крайбрежната алея. Управителят забелязал липсата, подал сигнал в полицията и крадецът бързо бил заловен заедно с плячката, която е върната в ресторанта.

Същият ден униформени разкрили автора на друго посегателство, извършено миналата седмица. 20-годишният криминално проявен варненец проникнал в котелното помещение на хотел и си тръгнал оттам с технически инструменти на стойност близо 1550 лв.

По двата случая са образувани досъдебни производства, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Варна.