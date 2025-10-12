Засилено полицейско присъствие на изборите в Пазарджик

Частичните избори за общински съветници в Пазарджик протичат при засилено полицейско присъствие. Преди час в ромските квартали на общината пристигна и жандармерия. В полицията са постъпили сигнали за купуване на гласове, които в момента се проверяват, съобщи БНР.

През юли Върховният административен съд касира вота от 2023 година заради изборни нарушения. До това се стигна след редица жалби заради броенето на преференциите и сгрешени протоколи.

Напливът на кандидати за общински съветници сега е рекорден - общо 597 са кандидатите за 41 мандата. Към обяд избирателната активност е 8%. За сравнение, преди две години по същото време тя е била 12,5%. Желаещите да станат общински съветници тогава са били със 150 по-малко.

С организирани автобуси продължават да пристигат наблюдатели от страната, които затрудняват работата на секционните избирателни комисия.

Тълпи от наблюдатели се изсипаха в Пазарджик и околността заради провежданите в града оспорвани избори за общински съвет.

Още в петък ПП беше обявила, че изпраща 100 свои представители, за да следят за честността на вота в града, който се управлява от нейния кмет Петър Куленски. В групата влизат и депутати, като партийния лидер Асен Василев, експремиера Николай Денков и бившия шеф на МВР Бойко Рашков.

Във фейсбук пък се разпространява видео, на което се виждат множество наблюдатели, пратени от "Величие".

В Общинската избирателна комисия има десетки обаждания от председатели на секции, че наблюдатели пречат на нормалния изборен процес. Най-голямо е присъствието в ромския квартал на Пазарджик, където в момента има десетки депутати, бивши премиери и министри.

"Нормално и в спокойна обстановка започнаха изборите за общински съветници в Община Пазарджик", съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов.

По избирателни списъци броят на имащите право на глас е 96 912, каза за БТА председателят на Общинската избирателна комисия Стефан Димитров. В общината са разкрити 151 избирателни секции, като две от тях са подвижни, а 20 са за хора със зрителни увреждания или затруднения в придвижването.

Повече от 200 служители на МВР са ангажирани с охраната на обществения ред в изборния ден. Дежурни гишета в сектор „Български документи за самоличност“ ще работят днес от 08:30 до 19:30ч. Ще бъдат връчвани вече изработените лични карти на гражданите, които ще гласуват, а на тези, които са ги загубили, повредили, унищожили или са им откраднати, ще им бъдат издавани удостоверения за гласуване. Удостоверението се издава единствено да послужи на гражданите да упражнят своето избирателно право.