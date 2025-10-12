Ивелин Михайлов: Вотовете на недоверие показват, че опозицията се съпротивлява

Темите, които можеха да взривят това правителство са ежедневни. Въпросът е когато отсреща има хора, които са изключително нагли и каквото и да се направи, те няма да поемат някаква отговорност. Това коментира лидерът на партия "Величие" Ивелин Михайлов по БТВ.

Той даде пример с Европа, където се е случило нещо безпрецедентно - три вота на недоверие, два в една седмица за Урсула фон дер Лайен, въпреки че не са минали тези вотове, показват че има борба, в България е същото.

"Когато има вотове на недоверие, това показва, че опозицията се съпротивлява и е недоволна с това, което се случва. Хората виждат, че има някой, който забелязва истинските проблеми в страната и акцентира върху тях. Преди време ние направихме вот на недоверия за боклука, който в момента е проблем в София. По-трагичното е, че той беше проблем в Елените, където загинаха хора, благодарение на това, че правителството не взе мерки", поясни Михайлов.

Според него, проблемът не е свързан със средства, а е организационен и вероятно правителството няма желание да се справи с този проблем.

Освен вотове на недоверие, Ивелин Михайлов призова още повече българи да искат обяснение от "Има такъв народ":

"Смятам, че у тези хора е останал малко морал и виждат какво се случва, защото влязоха със съвсем други заявки в това управление и в това Народно събрание. Те бяха партия против мафията, а станаха партия - част от нея."

"В Народното събрание сме подкрепили всяка една партия, която е опозиционна, включително подкрепяме кмета на София в борбата му с боклука, кмета на Варна за незаконното му задържане, пазим имунитетите на "Възраждане". Винаги гледаме принципа и правдата и подкрепяме опозицията", уточни той.