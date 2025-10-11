Слави Трифонов: Има държави, в които няма кой да чете жълти сайтове и вестници, в България не е така

Има държави, в които няма жълти сайтове и жълти вестници не защото няма кой да ги пише, а защото няма кой да ги чете, написа лидерът на "Има такъв народ" (ИТН) Слави Трифонов в профила си във Фейсбук и даде пример с Швейцария. Е, за добро или за лошо, в България не е така, добавя Трифонов.

За някои хора, които в днешната емоционална говорилня не са разбрали, ще кажа следното - доколкото зависи от мен, аз ще направя всичко възможно, за да могат такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват. Защото така ние в България разбираме свободата на словото, пише Слави Трифонов.

"Ще бъда още по-директен и ще се обърна към една част от т. нар. български естаблишмънт. Знам, че ме мразите. И винаги, доколкото зависи от мен, ще правя всичко възможно, за да можете свободно да изразявате омразата си", добавя той.