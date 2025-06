Затворниците от скандалния "Евин" в Техеран са преместени след израелския удар по портата

Иранските затворнически власти са "прехвърлили" затворници от печално известния затвор Евин, след като входът му беше поразен от израелски удари, съобщи иранската съдебна система.

Затворническите власти "прехвърлиха затворниците, които излежаваха присъдите си в този затвор, в други заведения в провинция Техеран... за да защитят правата на затворниците и да осигурят място за екипи за спешно реагиране", се казва в уебсайта на съдебната власт Mizan Online, цитиран от The Times of Israel.

Местните медии съобщават, че процесът е приключил, но не е ясно колко затворници са били прехвърлени. Министърът на отбраната Израел Кац заяви вчера, че израелски въздушен удар е ударил портата на затвора Евин в Техеран, голям и силно укрепен комплекс, където Иран е държал политически затворници, журналисти, учени, активисти за човешки права, чуждестранни граждани и други.

Иранската държавна телевизия сподели черно-бели кадри от охранителните камери на удара. Затворът е печално известен сред активистите заради мъченията и нарушенията на правата. Иранската съдебна система заяви, че израелските удари са повредили части от съоръжението.

Няма съобщения за пострадали затворници при удара, който очевидно е имал за цел да позволи на задържаните да избягат от съоръжението. Няма потвърждение от израелските отбранителни сили за удара по обекта.

Evin Prison’s gate has been blown open—by the IDF.



The regime’s most feared symbol of repression—hit.

For 45 years, political prisoners and Iran’s greatest minds have been tortured, silenced, and murdered there.



Today, that gate fell.

The Islamic Republic is cracking.

Let it… pic.twitter.com/7ZKbug0P3N