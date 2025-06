Израелски въздушен удар е поразил входа на скандално известния затвор Евин в Техеран

Според съобщения от Иран, израелски въздушен удар е ударил печално известния затвор Евин в Техеран, пише The Times of Israel.

Опозиционната организация "Иран Интернешънъл" твърди, че ударът е бил насочен към входната порта на затвора, очевидно за да се позволи на затворниците да избягат.

Затворът Евин е голям и силно укрепен комплекс, където Иран е държал политически затворници, журналисти, учени, активисти за правата на човека и други.

Ситуацията в прословутия затвор Евин в Техеран е под контрол, съобщи иранската съдебна система след нападение от израелските сили, цитирана от Associated Press.

"Ситуацията в затвора е под контрол и са използвани всички средства за управление на затворническия комплекс“, обяви съдебната власт чрез своята информационна агенция Мизан.

В него се казва, че части от затвора са били повредени, без да се дават подробности. Видеозаписи показват как на мястото на инцидента е взривена порта.

All of Tehran is running towards the notorious Evin Prison where Israel just blew up the entrance.



VIVA LA LIBERTAD CARAJO



pic.twitter.com/TWf8Cf8q7u