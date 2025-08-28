За седмица: Граждани осветлиха с видеа 57 нарушители на пътя

В новия сайт на варненската полиция валят сигнали за неправилно изпреварване и отнемане на предимство

57 видеа с груби пътни нарушения са постъпили за седмица в новия сайт на варненската полиция за граждански сигнали odmvr.bg, съобщи главен инспектор Петко Камбуров, началник на „Пътна полиция“ в ОДМВР-Варна. Платформата е без аналог в страната и бе разработена в партньорство с Асоциацията на пострадалите при пътнотранспортни произшествия, администраторите на фейсбук страницата "Виждам те КАТ Варна" и "Градски транспорт" ЕАД. Два от клиповете са направени от камери в автобуси. Повечето сигнали са за неправилно изпреварване, отнемане на предимство и преминаване на червен светофар.

33-ма от подателите са потвърдили, че са готови да свидетелстват. Показанията им вземат на посочено от тях място и време служители на дирекцията. Така е сигурно, че нарушителите ще бъдат санкционирани. Когато подателят запази анонимност, виновниците се разминават с предупредителен протокол.

На платформата са получени сигнали и от Добрич, Бургас и София, които са препратени до съответните дирекции, допълни началникът на „Пътна полиция“.

Той предупреди, че до 4 месеца Общинският съвет трябва да приеме наредба с нови правила за регистрацията и движение на електрически тротинетки в тон с приетите законови промени. От началото на годината във Варненско са глобени 1519 водачи на тротинетки, главно за каране по пешеходни зони и за превоз на пътници. Санкцията от 50 лв. обаче не спира нарушителите, сред които има и много подрастващи. Засилени проверки ще текат до късна есен, а по новите правила децата под 16 г. няма да имат право да управляват електрически скутери, подчерта Камбуров.

Според него друг основен проблем е шофирането с превишена скорост. От януари до сега са регистрирани 109 527 такива нарушения. Заловените при проверки дрогирани водачи са 142-ма, а пияните - 400. 173 от тях са седнали зад волана с над 1,2 промила алкохол. Рекордьор е жител на с. Българево, който през май посред бял ден във Варна бе хванат с цели 4,28 промила алкохол.