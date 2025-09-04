Подготвят нов електронен регистър на зелената система на Варна

Първо описват видовете в Морската градина и на натоварени места

С уреди ще засичат зелени, но загнили отвътре дървета

Община Варна подготвя нов електронен регистър на зелената система в града след извършено прецизно геодезическо заснемане с точност над 90%. Това стана ясно след среща между зам.-кметовете по инфраструктура Димитър Кирчев и градоустройство Пламен Китипов, представители на Съюза на ландшафтните архитекти в България /СЛА/ и на районните кметства.

В регистъра ще има снимки и информация за здравословното състояние на дървата. Ще бъдат описани височината, диаметърът на ствола, местоположението, вида, възрастта и екологичната роля на всеки екземпляр. Освен визуален експертен оглед се предвижда и анализ на дърветата с два специализирани уреда, които могат да засекат невидими гнилостни процеси в наглед здрави дървета. Те са най-опасни, защото рухват без видима причина. Само през тази година имаше няколко подобни инцидента. През март дърво със зелена корона падна върху кола и по чудо не уби човек до Музикалното училище. През август в същия район рухна друго, а месец по-рано същото се случи на два пъти в различни зони от Морската градина.

Попълването на регистъра ще отнеме време, тъй като се изисква солиден финансов ресурс. Затова обследването и фитосанитарната експертиза ще се правят на етапи. Приоритетни ще са Морската и градските градини и паркове, булевардите, централните улици и други натоварени зони във Варна, стана ясно на срещата. На нея бе отчетено, че голяма част от видовете вече са надхвърлили пределната биологична възраст, обичайна за градски условия. За да залага финансиране на дейности за развитие на зелената система на града, общината ще разчита на експертните предложения на СЛА, базирани на анализи за промяната на климата, застрояването и други технически фактори. Целта е да бъдат предотвратени инциденти с пострадали хора и засегнато имущество и да се изготвят сезонни програми за поддръжка на видовете.