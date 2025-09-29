Създателят на български музей с восъчни фигури Цветан Атанасов: Снимките от Ню Йорк определено изглеждат странно, но няма как да сме сигурни, че Тръмп и Мелания не са истински

“Видях снимките на Доналд Тръмп и съпругата му Мелания с премиера Желязков в Ню Йорк и със сигурност изглеждат странно. Но няма как да сме сигурни дали става въпрос за восъчни фигури. В нашия музей във Варна имаме восъчна фигура на Тръмп, която сякаш е по-реалистична от това, което се вижда на скорошните фотографии от събитието на ООН!” Това каза пред “Труд News” основателят на първия частен музей с восъчни фигури в България Цветан Атанасов.

Музеят се намира във Варна, където Атанасов е създал и ретро музей с множество експонати. Восъчните фигури се правят от българи и според него не отстъпват на произведенията в музеите “Мадам Тюсо” и други световноизвестни атракции. Сред експонатите във Варна са тази на Тръмп, има още на Владимир Путин и Зеленски. Именно там и тримата могат да се съберат един до друг, но... засега само от восък.



Путин, Зеленски и Тръмп, изработени от българи

Музеят във Варна е създаден от Атанасов преди десет години. Той споделя, че създаването на тези фигури отнема време и изисква много старание, но резултатите си струват. “Имаме си екип, сами си ги изработваме. Всичко е български труд. Разбира се, материалите са високотехнологични. Някои неща се вкарват от САЩ. Това все пак е един процес, който е много тежък, много серозен, много бавен, много скъп. Една фигура понякога се прави над половин година”, споделя Атанасов.





Българската восъчна фигура на Доналд Тръмп в музея във Варна.

В неговия музей има още фигури на Тодор Живков, Леонид Брежнев и Фидел Кастро, на световни спортисти и на легендарни български артисти и певци като Емил Димитров, Георги Парцалев, Георги Калоянчев, Тодор Колев, Лили Иванова.





Основателят на музея Цветан Атанасов с фигурата на Лили Иванова.