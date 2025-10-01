Община Бургас ще подпомага бъдещите медицински сестри

Безплатно обучение на студенти в ключови за града сфери

Нови правила за финансова подкрепа

Предложението е на кмета Димитър Николов

Бъдещите медицински сестри ще бъдат подпомагани по общинската програма "Успешни студенти" в Бургас. Досега тази специалност не бе включена в програмата, но като се има предвид нарастващата нужда от медицински сестри в града и региона, студентите в нея, вече ще могат да кандидатстват за финансова подкрепа.

Общинският съвет в морския град одобри предложените от кмета Димитър Николов нови правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по общинските програми „Бургаски деца“ и „Успешни студенти“. С тези нови правила се разширяват възможностите за развитие и стимулиране на младите хора в Бургас, като им се предостави по-широка и гъвкава подкрепа за техните постижения и образование.

Конкретно гласуваните вече правила разширяват кръга на студентите, които могат да кандидатстват за финансова подкрепа по програмата.

Темата за кадрите в здравеопазването е особено актуална, тъй като съвсем скоро в Бургас ще бъде открита и Детска болница „Света Анастасия“. В същото време от държавната болница - УМБАЛ Бургас вече съобщиха, че първите дипломирани студенти от Медицинския факултет в града, са започнали работа в здравното заведение. Те са вече част от отделенията по кардиология, хирургия, педиатрия и др.

Освен новите правила за подпомагане на обучаващите се в специалности, които досега не бяха включени в програмата, се въвежда напълно нова мярка – „Общинска поръчка“, свързана с конкретните политики и приоритети на Община Бургас.

Тази мярка позволява осигуряването на допълнителни възможности за безплатно обучение на студенти, когато държавата не е предвидила достатъчен брой места по държавна поръчка, обясниха местните депутати.

По този начин, Община Бургас, вече ще може активно да влияе върху подготовката на кадри в ключови за града сфери като здравеопазването, образованието и технологиите, коментираха общинарите.

Това е част от Програмата за демографско развитие на Община Бургас, приета през юни 2023 година, и важен инструмент за привличане на студенти в местните университети, както и за гарантиране на навременното им подпомагане, предвид началото на учебната 2025 / 2026 година.