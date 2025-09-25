Над 6000 проверки на горските патрули на СИДП установили множество груби нарушения

Шест автомобила, един кон, двадесет и девет каруци и единайсет моторни триона, използвани от бракониери, са конфискували горските от СИДП от началото на годината до момента. Задържани са и 89 кубика незаконно добити дърва за огрев, като само за последната седмица е предотвратена кражбата на 3 кубика в Нови пазар, Варна и Суворово.

През периода служителите по опазване на горите в предприятието са инспектирали 6241 обекта за добив на дървесина, 7099 моторни превозни средства транспортиращи дърва, 2099 физически лица и 13 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина. Във връзка с извършените проверки и направените констатации, проверяващите екипи са съставили 37 констативни протокола и 172 акта за установяване на административни нарушения, в т.ч. за незаконно притежание и транспортиране на дървесина.

Интензивните проверки ще продължат и през следващите месеци. Вече е готов графикът за дежурствата през октомври, като от стопанствата разчитат и на гражданите, които подават сигнали на телефон 112, за да предотвратят посегателствата в държавните горски територии.