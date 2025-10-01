Нов проект в селището Ченгене скеле

Ще популяризират рибарския занаят

Нов проект ще популяризира рибарския занаят и ще разкрива тънкостите му. Той ще се нарича „Ченгене скеле – пътуване през историята на Бургаския залив“. Чрез него ще се популяризира материалното и нематериалното културно наследство на местната рибарска общност. Освен финансирането по НФК, Община Бургас ще осигури и собствени средства за реализирането на идеята.

С реализирането на проекта Общинско предприятие „Туризъм“ ще създаде нов продукт, като обнови експозиционната къща „Евксински понт“. В нея посетителите ще имат възможност да се запознаят с нов виртуален гид. Това ще е филм, но в допълнение ще бъдат експонирани макети, които да дават по-пълна представа за морското дело и живота на рибарите в селището Ченгене скеле.

Два от експонатите ще бъдат принтирани за интерактивно изживяване – докосване от деца, незрящи посетители и туристи.

Ще бъдат изработени плексигласови фигури с обем, поставени на стените в експозиционния обект и интегрирани чрез виртуалния гид със светлинно насочване към тях по време на разказа.