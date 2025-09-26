Североизточно ДП стартира проект за 7 милиона лева за опазване на НАТУРА 2000 зони

Откриваща среща по проект „Изпълнение на мерки 46 и 48 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000 на територията на Североизточно държавно предприятие ДП“ се проведе на 25 септември 2025 г. на територията на ДГС-Шумен. Проектът, чието финансиране възлиза на близо 7 милиона лева, е осигурено от Програма „Околна среда“ (ПОС) на ЕС.

Събирането беше открито от директора на предприятието, инж. Ивелин Тодоров, който подчерта значението на Програма „Околна среда“ на ЕС за извършването на важни и неотложни дейности в горските територии на шестте държавни предприятия.

Ръководителят на проекта, инж. Петър Ганев, представи основните цели, начините на работа и очакваните резултати. Основната цел на проекта е подобряване на природозащитното състояние на горските типове природни местообитания чрез пилотно изпълнение на мерки 46 и 48 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000 за България.

Сред предвидените основни лесовъдски интервенции са:

• Премахване на издънки и подлесна растителност от нежелани дървесни видове, които заглушават семенните фиданки.

• Подпомагане на естественото възобновяване в горски типове природни местообитания.

Инж. Ганев наблегна и на предвидената научна част на проекта, както и на съвместната работа с водещи институти и организации от сектор „Гори“. Служители на териториалните поделения и Централно управление на СИДП също ще преминат тридневно обучение по Заарландския метод.

Проектът е от изключително значение, тъй като ще даде възможност за закупуване на специализирана техника, необходима за изпълнение на предвидените дейности и постигане на по-добри резултати.

Предвижда се изпълнението на проекта да приключи до 28 август 2028 година. Той ще обхване общо 10 териториални поделения: ДГС-Върбица, ДГС-Смядово, ДГС-Провадия, ДГС-Генерал Тошево, ДГС-Добрич, ДГС-Суворово, ДГС-Нови пазар, ДГС-Шумен, ДГС-Цонево и ДЛС-Шерба.

Дейностите ще се провеждат на територията на 4 защитени зони от мрежата НАТУРА 2000: Камчийска и Еменска планина; Провадийско-Роякско плато; Котленска планина; Суха река.

В резултат от изпълнението на проекта, финансиран от Програма „Околна среда“, се очаква подобряване на природозащитното състояние върху обща площ от 76 837 декара. Освен това, ще бъде повишена квалификацията на служителите и ще бъде засилена обществената информираност относно нуждата от опазване на горските природни местообитания и защитените зони от мрежата НАТУРА 2000.

В заключение, инж. Тодоров подчерта значението на европейските проекти за горските предприятия и призова експертите да следят всички предстоящи интервенции и програми, за да може чрез външни инвестиции да се подобри състоянието на българските гори.