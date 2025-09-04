16 загинаха при катастрофа на атракционно влакче

Национален траур в Португалия

Разследващите работят по версия за техническа повреда

Няма данни за пострадали българи

16 души загинаха, а десетки бяха ранени в Лисабон, след като дерайлира атракционно влакче - фуникуляр. Сред починалите има и чуждестранни туристи. До редакционното приключване на броя нямаше данни за пострадали българи. Заради трагедията в Португалия бе обявен ден на траур.

По първоначална информация заради техническа повреда машината е тръгнала рязко надолу по склона и се е преобърнала.

Португалският вестник Observador съобщи, че едно от въжетата се е освободило по трасето на лифта, което е причинило загуба на контрол и сблъсък с близка сграда.

“Няма постъпвали сигнали и данни за пострадали български граждани при инцидента с фуникуляра “Глория” в португалската столица Лисабон. Компетентните власти продължават процедурите по идентификация на жертвите, като до момента не са обявени националностите на пострадалите лица. Дипломатическото ни представителство следи развитието на случая”, съобщиха от министерството на външните работи (МВнР).

От спасителните служби поясниха, че сред ранените има най-малко 11 чужденци, предаде Франс прес.

Фуникулярът е нещо като влакче или лифт, което се използва за придвижване в трудни участъци, обикновено стръмни местности и са популярна атракция за туристите. 140-годишната линия “Глория” свързва зоната на площад “Рештаурадориш” в центъра на Лисабон с квартала “Барио Алто”, известен с оживените си нощни заведения, който е на един от лисабонските хълмове. Освен “Глория” са прочути и линиите “Бика” и “Лавра”, както и асансьорът с панорамна платформа на върха “Санта Жуста”.