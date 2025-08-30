Труд търси редактор за екипа на онлайн изданието си.

Очакваме вашата кандидатура за работа в една от най-авторитетните и бързо развиващи се медии в България.

Кандидатите ще имат възможността да:

Работят във високопрофесионално издание с над 1,5 милиона читатели на месец

Участват в развитието на уебсайта и онлайн присъствието на медията

Пишат по теми, които ги интересуват

Развият своите умения, чрез работа в професионален екип.

От кандидатите очакваме:

Висше образование в хуманитарната, икономическата или юридическата сфера.

Владеене на английски език

Определен интерес към политика и обществени теми, както и активност в социалните мрежи

Добра компютърна грамотност

Минимум две години опит в друга медия на подобна позиция.

Ние предлагаме:

Гъвкаво работно време, възможност за работа от дома

Адекватно заплащане спрямо уменията и квалификациите на кандидата

Работа в една от най-авторитетните медии в България





Ако нашето предложение представлява интерес за вас, моля изпратете автобиография на български език на [email protected]