Труд търси редактор за екипа на онлайн изданието си

Автор: Труд
Новини

Труд търси редактор за екипа на онлайн изданието си.

Очакваме вашата кандидатура за работа в една от най-авторитетните и бързо развиващи се медии в България.

Кандидатите ще имат възможността да:

  • Работят във високопрофесионално издание с над 1,5 милиона читатели на месец
  • Участват в развитието на уебсайта и онлайн присъствието на медията
  • Пишат по теми, които ги интересуват
  • Развият своите умения, чрез работа в професионален екип.

От кандидатите очакваме:

  • Висше образование в хуманитарната, икономическата или юридическата сфера.
  • Владеене на английски език
  • Определен интерес към политика и обществени теми, както и активност в социалните мрежи
  • Добра компютърна грамотност
  • Минимум две години опит в друга медия на подобна позиция.

Ние предлагаме:

  •  Гъвкаво работно време, възможност за работа от дома
  •  Адекватно заплащане спрямо уменията и квалификациите на кандидата
  •  Работа в една от най-авторитетните медии в България

Ако нашето предложение представлява интерес за вас, моля изпратете автобиография на български език на [email protected]

Още от (Новини)

Най-четени

Мнения