Труд търси редактор за екипа на онлайн изданието си.
Очакваме вашата кандидатура за работа в една от най-авторитетните и бързо развиващи се медии в България.
Кандидатите ще имат възможността да:
- Работят във високопрофесионално издание с над 1,5 милиона читатели на месец
- Участват в развитието на уебсайта и онлайн присъствието на медията
- Пишат по теми, които ги интересуват
- Развият своите умения, чрез работа в професионален екип.
От кандидатите очакваме:
- Висше образование в хуманитарната, икономическата или юридическата сфера.
- Владеене на английски език
- Определен интерес към политика и обществени теми, както и активност в социалните мрежи
- Добра компютърна грамотност
- Минимум две години опит в друга медия на подобна позиция.
Ние предлагаме:
- Гъвкаво работно време, възможност за работа от дома
- Адекватно заплащане спрямо уменията и квалификациите на кандидата
- Работа в една от най-авторитетните медии в България
Ако нашето предложение представлява интерес за вас, моля изпратете автобиография на български език на [email protected]