208 нови ловци от Североизтока преминаха успешно изпитите – жените влизат уверено в ловните редици

208 нови ловци вече са с билет в джоба и готови за ловния сезон на територията на Североизточното държавно предприятие (СИДП), след като успешно преминаха както теоретичните, така и практическите изпити през изминалото лято.

Кандидатите тази година бяха 309 души от областите Шумен, Търговище, Варна и Добрич. Прави впечатление, че интересът към ловното дело сред дамите също расте – 25 жени подадоха документи за участие, като 12 от тях успешно се справиха с изпитите и се нареждат до мъжете по познания и стрелкова подготовка.

По области, най-много нови ловци има във Варна – 96 души, следвани от Добрич с 70, Нови пазар – 28, Шумен и Велики Преслав – по 20. В Попово изпитите издържаха 18 души, в Тервел – 15, а по 13 нови ловци се добавиха в Омуртаг и Паламара. В Търговище с ловен билет се сдобиха 11 души, които демонстрираха стабилни знания по Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), познания за животинския свят и умения в стрелбата.

За сравнение – през 2024 г. броят на подалите документи беше 462, като от тях 218 успешно преминаха изпитите. Сред тях бяха и 15 дами – страстни почитателки на лова и символични наследнички на богините Артемида и Диана.

С настъпването на ловния сезон, който стартира на 9 август с разрешен лов на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина, екипът на СИДП пожелава на всички ловци „наслука“ и успешен, безопасен сезон.