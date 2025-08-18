Новаторска инициатива на „Тийн бум фест“

Как да се реагира при опасност на пътя

Шестото издание на фестивала „Тийн бум фест“ ще представи новаторска и въздействаща инициатива: 20-метрова „Зона за безопасност на пътя“. Тя е създадена, за да даде на младите хора реално усещане за опасностите, които дебнат на пътя, и знания как да реагират адекватно. Посетителите ще преживеят редица критични ситуации. Сред тях - симулация на катастрофа – в автомобил с реални размери младите ще могат да усетят какво е да претърпиш инцидент, но в контролирана и напълно безопасна среда под наблюдението на специалисти.

Младежи и родители ще изпитат ефекта от алкохол с концентрация от 0,8 до 1,5 промила с Алко очила – дезориентация, забавени реакции, изкривено зрение и намалена бдителност и др.