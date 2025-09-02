Свещена реликва на Св. Богородица посрещат в Бургас

С литийно шествие на Кръстовден

Храмът ще е денонощно отворен



Единствената реликва, съхранена от земния живот на Божията Майка до днес- Честния и Свещен Пояс на Пресвета Богородица, пристига в Бургас за поклонение и благословение. Тя ще бъде посрещната пред храм „Св.св. Кирил и Методий“ в морския град, и с литийно шествие, ще бъде пренесена до църквата „Света Богородица“, където ще бъде отслужена Архиерейска празнична вечерня.

Реликвата ще е в Бургас, по покана на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, и с благословението на Негово Високопреосвещенство Димитриадския митрополит Игнатий от Гръцката православна църква. Тя се пази в манастира „Панагия Като Ксеня“ в град Волос, Гърция и ще бъде пренесена в България от Геронтиса Нимфодора,, игумения на светата обител.

Не е случайно, че свещената реликва пристига в бургаския храм "Св. Богородица" на 14 септември.

Тогава се чества големият християнски празник Кръстовден. Тя ще остане до 17 септември, когато е друг светъл празник - Надежда, Вяра и Любов.

През тези дни, храмът ще бъде денонощно отворен за всички вярващи, които искат да се поклонят на светинята – за здраве, за изцеление от болести, за благословение на бездетни съпрузи, за утеха в душевни и телесни страдания и за покровителство над децата, семействата и родителите.