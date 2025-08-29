В "Плод- зеленчук" пeкат чушки и патладжан

През зимата редовно има кьопоолу, англичани се редят на опашка

В бургаски "Плод зеленчук" продават току - що изпечени чушки патладжан и варена царевица. Чушките се пекат с чушкопек и се разграбват като топъл хляб. През зимата, в магазина редовно продават кьопоолу, млечна салата и салата от люти чушчици, както и ориентарската разядка "бабагануш"- със сусамов тахан и патладжан. Всичко се приготвя на място и е прясно и много вкусно.

"Съпругата ми е голям кулинар. Затова решихме да предлагаме на клиентите и тези продукти. Идват редовно бургазлии, както и много чужденци и гости от столицата, дошли на море. Туристи от други градове, като стане време да си тръгват - поръчват и си вземат за дома големи количества, да речем печени чушки", разказа собственикът на магазина - Станимир Христов.

Комшии - англичани, всяко лято се "абонирали" за печените чушки, разказват от близкото кафене.

За шест изпечени чушки цената е 5 лв. 75 ст. Обявена е на килограм - за чушките - 7. 60 лв. и за патладжана - 8. 40 лв.

Допълнително удобство е, че чушките са "изтърбушени", почистени и клиентът трябва само да си ги бели у дома.

Пълно е и с горски плодове, има и миксове - боровинки, малини, къпини, има нар, дини, пъпеши, грозде, цялата гама зеленчуци.