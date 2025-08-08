Изложба събра всички български околосветски плавания

Изложба „Българските околосветски плавания“ бе открита във Военноморския музей във Варна в навечерието на Деня на Военноморските сили. Експозицията проследява историята на околосветските пътешествия, направени от българи - от първото през 1964 г. на кораба „Г.С. Раковски“, до приключилото през май тази година плаване на „Милин камък“.

За 60 години по море светът са обиколили 18 търговска кораба и 8 яхти, а в момента се подготвят още две, каза директорът на музея Мариана Кръстева. Според нея с този резултат страната ни стои наравно с останалите морски нации.

В изложбата са включени редки артефакти, съхранили духа на легендарните плавания. Сред тях са корабната камбана и екипажният списък на „Г.С.Раковски“, бинокълът на капитан Георги Георгиев от историческата му обиколка с яхтата „Кор Кароли“ и документи, описващи маршрута й. Показани са още предмети от яхтата „Тангра“ на кап. Николай Джамбазов, която е първата, прекосила опасния нос Хорн, наградата на д-р Васил Куртев за най-доброто българско морско постижение с околосветската обиколка с яхтата „Одесос“, корабният дневник на Дончо Папазов от яхтата „Тивия“, документи от пристанищни власти от различни точки на планетата, издадени по време на плаването на кап. Васил Попов с яхта „Магнолия“.

Посетителите могат да гледат и откъси от филмите „Около света за 202“, посветен на кап. Георги Георгиев и „Мореплавателят, който сбъдна мечтата си“ - за д-р Васил Куртев. Има и кадри, предоставени от Павлин Надворни, който преди 2 години се впусна в околосветски ветроходен маратон за самотни мореплаватели „Global Solo Challenge“ с яхтата си „Еspresso Martini”.

Изложбата може да се види и на празничния за военния ни флот 10 август, когато Военноморският музей ще работи извънредно от 10:00 до 17:30 часа.