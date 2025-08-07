WINBET е сред най-добрите бетинг компании в света в номинациите на SBC Awards 2025

WINBET е сред най-добрите бетинг компании в света според номинациите на престижните SBC Awards за 2025. Компанията е с общо три номинации в някои от най-важните категории.

Водещата българска компания бе включена в шортлистите за категориите „Казино оператор на годината“, „Оператор на спортни залози“ и „Оператор на годината – Medium” и е единственият лицензиран български оператор сред номинираните в тях.

Наградите SBC Awards 2025 ще бъдат връчени за дванадесета поредна година на най-успешните компании от бранша на 18 септември на церемония в Лисабон.

Шестзвездното потребителско изживяване, което събира на едно място най-добрите промоционални предложения и персонализирани оферти за любителите на онлайн казино забавленията на сайта winbet.bg и в мобилното приложение на WINBET, разнообразието от пазари и иновативните функционалности в спортните залози, както и качествената грижа за клиента са сред основните причини за поредните номинации на компанията на SBC Awards.

„Тези номинации са поредно признание за труда на нашия екип и са резултат от последователната ни стратегия да предлагаме иновативни и разнообразни бетинг забавления на клиентите си. Работим в един от най-конкурентните и регулирани сектори от икономиката и сме изключително щастливи, че освен доверието на потребителите, нашата работа получава и високата оценка на професионалното жури на наградите“, коментира управителят на WINBET Online, г-жа Малина Славчева.

Номинациите на WINBET в SBC Awards 2025 идват само месеци след като компанията бе номинирана и в три категории на SBC Awards Europe и бе в шортлистата на EGR Marketing & Innovation Awards още при първото си участие.

В края на 2024 г., компанията бе отличена с наградата Truе Leaders за 2024 г. за най-успешна компания в своя бранш от международната консултантска компания ICAP CRIF. Компанията също така спечели наградите „Златна пика“ за „Онлайн оператор на годината“ и „Наземен оператор (с над 15 обекта)“ на церемонията „Гала вечеря на игралната индустрия – Балканска връзка“, на която традиционно се отличават постиженията и иновациите в хазартната индустрия.

WINBET е водеща компания в бетинг сектора в България и предлага повече от 3000 онлайн казино игри и LIVE казино забавления от над 30 водещи доставчици на съдържание, над десет вида джакпотни системи и възможности за залози в над 30 вида спорт, eSports и виртуални спортове на своя сайт winbet.bg и в мобилното си приложение.

Внимание: Участието в хазартни игри не е само забавление и крие риск от развиване на хазартна зависимост! Повече информация относно отговорния хазарт и превенцията от рискове е налична на nra.bg и на winbet.bg.