Издирваха удавник край Аспаруховия плаж във Варна

Тялото на 58-годишния мъж бе извадено от морето въпреки бурното вълнение

Полиция и водолази издирваха вчера сутринта удавник в морето край Аспаруховия плаж. Тялото било забелязано от летовници, които в 8:20 часа подали сигнал на тел. 112. На плажа веднага пристигнали униформени, организирано било търсене от спасители и водолази с катер. По обяд обаче акцията бе прекратена заради огромните вълни. По-късно бе възобновена и 58-годишният удавник бе намерен и изваден от морето. Разпознат е от сина си, предстои аутопсия, а по случая е образувана проверка, съобщиха от полицията.

Фаталният инцидент е втори за сезона във Варна, след като в края на юли възрастна жена се удави на Южния плаж. По охраняемите ивици в курортите няма такива случаи, но има пациенти с травми, получени след скокове от буните или удари в камъни в морето, каза за “Труд news” д-р Иван Иванов, управител на ДКЦ 1, което обезпечава медицинската помощ на ивиците.