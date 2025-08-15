Тържествена литургия и военен ритуал дадоха начало на празника на Варна

Три дни ще има безплатни концерти на открито

С тържествена света литургия, отслужена от Варненския и Великопреславски митрополит в Катедралата, и военен ритуал по вдигане флага на града започнаха Деня на Варна - 15 август.

Тържеството уважиха министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, областният управител Андрияна Андреева, председателят на Общинския съвет Христо Димитров, изпълняващият функциите кмет Павел Попов и заместниците му Илия Коев и Снежана Апостолова, евродепутатът Кристиан Вигенин, депутатът Йордан Цонев, офицери, общественици и много граждани.

Малко след церемонията на Аспаруховия плаж, където международни артисти изваяха пясъчна фигура на Света Богородица, започна първият Фестивал на морските спортове. Вечерта предстоят събития на три открити сцени. В Летния театър, след награждаването на новите четирима почетни граждани на града, ще пеят варненски хорове. На централния пл. „Независимост“ солисти и оркестърът на Държавната опера ще поднесат на публиката едночасов класически концерт, а до Пантеона в Морската градина ще се вихри шоу с участието на световноизвестния DJ BoBo, Dara, Geri-Nikol, Venzy и DJ Fabrizio Parisi, придружено от светлинни ефекти и мултимедийни визуализации. За любителите на спорта е организиран вечерен крос в Морската градина.

Концертите при вход свободен ще продължат и през следващите два дни. В Летния театър ще пее Валя Балканска, а там и до Пантеона под мотото „Гласът на Варна“ ще се изявят млади вокални таланти и възпитаници на НУИ „Добри Христов“, Общинския детски комплекс, детски школи и младежки състави.