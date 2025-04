Зеленски: Русия порази енергийни обекти в Сумска и Днепропетровска област

Русия порази украински енергийни обекти в Сумска и Днепропетровска област, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Дрон удари подстанция в североизточната част на Сумска област, а при артилерийски обстрел бяха нанесени щети по електропровод в Днепропетровска област, в резултат на което близо 4000 души останаха без ток, написа Зеленски в социалната мрежа "Екс".

Last night, the Russian army continued using attack drones against Ukraine. A total of 74 drones were launched, including 54 Shaheds. Kharkiv was deliberately targeted – at least 14 drones. Unfortunately, there were hits. There are wounded, including three children. All are… pic.twitter.com/PUk5tSlHMN