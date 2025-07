Френските войски напускат Сенегал

Френската армия прекрати постоянното си военно присъствие в Западна и Централна Африка. Това се случи в рамките на тържествена церемония с историческо значение в Дакар, на която бяха предадени официално и последните два френски военни обекта в Сенегал, предаде БТА.

Френското изтегляне, започнало през последните години, идва в момент, когато регионът на Сахел е изправен пред засилващи се, смъртоносни джихадистки нападения в Мали (включително атентат неотдавна близо до сенегалската граница), Буркина Фасо и Нигер.

Церемонията по предаването се състоя днес сутринта в Дакар, столицата на Сенегал, който е домакин на френските войски от обявяването на независимостта си през 1960 г.

