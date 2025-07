Феликс Баумгартнер, който скочи от ръба на Космоса, загина по време на полет

Феликс Баумгартнер, световноизвестният австрийски каскадьор и парашутист, известен със скока си от стратосферата, почина този следобед в Порто Сант'Елпидио, Италия. Той беше на 56 години и международно известен с екстремните си каскади. По време на инцидента се е намирал в региона Марке, където летял с парапланер.

Трагедията се е случила около 16:00 часа в четвъртък на брега на Фермо в Италия. По време на катастрофата парапланерът е ударил млада жена, която за щастие не е сериозно ранена. Според първоначалните данни Баумгартнер вече е бил мъртъв по време на удара, съобщава unionesarda.it.

Феликс Баумгартнер влезе в историята на 14 октомври 2012 г., когато направи скок от стратосферата от височина 38 969 метра, превръщайки се в първия човек, преодолял скоростта на звука при свободно падане. По този начин той постави три световни рекорда: най-високата достигната височина от пилотиран балон, най-високият скок и най-бързата скорост, постигана някога от човек при свободно падане — 1357,6 км/ч.

Роден в Залцбург през 1969 г., Баумгартнер беше известен и със своите зрелищни скокове от небостъргачи, мостове и природни образувания и е смятан за истинска икона сред любителите на екстремните спортове. След като се оттегля от чести публични изяви, той продължава да лети за страстта си, често далеч от светлината на прожекторите.

Властите разследват точните причини за инцидента. Най-правдоподобната хипотеза е тази за здравословен проблем, възникнал по време на полета, но не се изключват и технически неизправности или непредвидени обстоятелства. Междувременно новината за смъртта му вече обиколи света, причинявайки дълбока болка в международната общност на екстремните спортове.

Кой беше Феликс Баумгартнер?

С татуировка "Роден да лети", Баумгартнер регистрира най-бързото свободно падане, скачайки от капсулата и достигайки максимална скорост от 1357,6 километра в час. Двете му детски мечти бяха да стане парашутист и пилот на хеликоптер.

"Винаги съм имал желание да бъда във въздуха", цитират австрийските медии думите на Баумгартнер. "Катерех се по дърветата, исках да видя света отгоре", обясняваше той и казваше, че тренировките му за легендарния скок Red Bull Stratos, който завърши благополучно в пустинята на американския щат Ню Мексико, са започнали 26 години по-рано, през 1986 г., когато за първи път е скочил от самолет.

В младостта си Баумгартнер, който е роден в австрийския град Залцбург, е работил като автомеханик и е ремонтирал мотоциклети, докато е търсил начини да се издигне до небето. След като завършва първия си скок с парашут в тийнейджърските си години, той усъвършенства уменията си в австрийската армия. С течение на времето той натрупва впечатляващо портфолио от каскади.

Един от първите му рекорди е от 1999 г. за най-ниското BASE гмуркане от ръката на статуята на Христос Спасителя в Рио де Жанейро, Бразилия, която е на 29 метра над земята. BASE е акроним за четири неща, от които може да се скача: Buildings (Сгради), Antennae (Антени), Spans (Мостове) и Earth (Земя, скали).

Лицензиран пилот на хеликоптер, чиито хобита включват бокс и катерене, той два пъти поставя и световни рекорди за най-висок BASE скок от сграда. През 2003 г. той завършва първото крилато "прелитане със свободно падане" над Ламанша, скачайки от самолет и прелитайки останалата част от пътя от Англия до Кале в Северна Франция с чифт въглеродни крила.

Въпреки че никога повече не е бил в светлината на прожекторите толкова често, колкото през 2012 г., Баумгартнер продължава да търси тръпката през целия си живот, изпълнявайки лупинги с хеликоптери и карайки състезателни коли.

Разделяйки времето си между Швейцария и Съединените щати, Баумгартнер коментираше оживено политиката и общуваше с австрийски политици националисти в родната си страна.

В социалните медии той се подиграваше на борбата срещу изменението на климата, активно се изказваше срещу Зелените партии и правата на ЛГБТ+ общността. През 2016 г. той се сблъска с буря от критики, когато предложи унгарският премиер Виктор Орбан, който е против миграцията, да получи Нобелова награда за мир за защитата на страната си, припомня yahoo.com.

Въпреки опасностите, изключително фотогеничният Баумгартнер сякаш никога не се е страхувал да плати най-високата цена за страстта си – подчертавайки, че всичко е въпрос на това да си напишеш домашното.

"Мразя, ако някой ме нарича любител на силните усещания или адреналинов наркоман, защото не съм. Харесва ми цялото планиране", каза Баумгартнер преди каскадата през 2012 г. "Когато стоиш там, на върха на света, ставаш толкова смирен... Единственото нещо е, че искаш да се върнеш жив", обясни веднъж той пред репортери.

Малко преди да скочи от ръба на Космоса, в кадри, излъчени на живо по целия свят по пукаща радиовръзка, припомнящи първите думи на Нийл Армстронг на Луната, Баумгартнер беше казал: "Понякога трябва да се качиш наистина високо, за да разбереш колко малък си". По-късно австриецът призна, че е направил рекордния скок, за да "вдъхнови хората" и да "остави нещо на света".

В документален филм от 2022 г. той каза, че ще напусне света с усмивка на лице, знаейки, че "големите мечти винаги побеждават".

От 2014 г. той бе в романтична връзка с румънската телевизионна водеща Михаела Радулеску, а красивата им любовна история продължени единадесет години до деня на смъртта му, припомнят румънските медии.

9 years ago TODAY I did what I was dreaming,what I was working for 5 years.I went up to 39 km from Earth, enjoyed the incredible view and came back faster than a bullet,becoming the first HUMAN to break the speed of sound in free fall.What a journey,what a teamwork 👨‍🚀. @redbull pic.twitter.com/s8oCze0ZdK