Извадиха и тялото на жената пилот след катастрофата във Вашингтон

Властите в САЩ потвърдиха самоличността на още един от загиналите военнослужещи на борда на хеликоптера „Блекхоук“, който миналата седмица се сблъска с пътнически самолет над река Потомак във Вашингтон.

Това е 28-годишната Ребека Лобах от град Дърам, Северна Каролина, и също е била пилот, информира каналът CBS17.

Опустошени сме от загубата на нашата любима Ребека. Тя беше ярка звездичка в нашия живот: любвеобилна, щедра, забавна, умна, амбициозна и силна. Никой не мечтаеше повече и не работеше по-усърдно, за да постигне целите си, написаха близките ѝ.

Ребека Лобах е бивша възпитаничка на Университета на Северна Каролина. Много от нейните приятели и бивши колеги споделиха пред местни медии, че се откроявала най-вече с богатите си технически познания и умения, завършвайки следването си с пълно отличие.

I’m heartbroken to share that my friend Capt. Rebecca Lobach died in Wednesday evening’s crash near DC’s National Airport.



Rebecca was brilliant and fearless, a talented pilot and a PT stud. We trained and commissioned together from @UNCArmyROTC, and we had a lot of fun along… pic.twitter.com/ZaKgWssdSI