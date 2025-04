Извадиха от блатото бронираната машина, с която изчезнаха четирима американски войници в Литва, съдбата им още е неясна

Потъналата бронирана машина M88 Hercules, заедно с която изчезнаха четирима американски войници преди няколко дни, е извадена от водата на полигона Пабраде в Литва, съобщава LRT, цитирайки литовския министър на отбраната Довиле Шакалиене.

Водолазите на американския флот успешно са прикрепили два кабела към точките за спасяване на потъналото превозно средство, а операцията е приключила успешно в нощта на 31 март.

Според министъра на отбраната това е била най-трудната част от мисията.

Все още обаче не е разкрита съдбата на изчезналите войници.

„Няма информация за войниците, но имаме стриктна договореност, че американската страна ще бъде първата, която ще съобщи за това“, каза Шакалене.

„Знаем, че се очаква информация за войниците, но Литва няма да може да каже нищо за тях, докато Америка не го направи. Нямаме информация и не можем да кажем нищо“, добави Гинтаутас Чиунис, представител на отдела за стратегически комуникации на литовските въоръжени сили.

На 26 март стана известно, че четирима американски войници, разположени в Литва и участващи в учения на полигона Пабраде близо до границата с Беларус, са изчезнали. Заедно с тях изчезна бронирана спасителна машина M88 Hercules. На следващия ден тя бе открита потопена във водоем на полигона. Литовски водолази и войници участваха в операцията по изваждането й, заедно с американските сили.

Lithuanian dredgers and water pumps are continuing to clear mud away from the site of the sunken U.S. Army M88A2 “Hercules” Armored-Recovery Vehicle (ARV) at the Pabradė Training Ground in eastern Lithuania, as recovery operations continue for the bodies of 4 American Soldiers… pic.twitter.com/WhFQjjp1gb