Израел бомбардира секретен военен команден център в Иран и няма намерение да спира

Израелски въздушен удар в Иран през нощта е бил насочен към секретен команден център, използван от висшето ръководство на иранската армия, разкриват Израелските отбранителни сили (IDF), цитирани от The Times of Israel.

"Неутрализирахме главния военен щаб на иранския режим за извънредни ситуации", заяви пред репортери началникът на Дирекция "Операции" на израелските отбранителни сили генерал-майор Одед Басюк.

Според израелските отбранителни сили, ударът е накарал останалите членове на иранското военно ръководство да избягат. Басюк казва, че Армията на отбраната на Израел е "подготвена и готова да продължи да елиминира ръководителите на терористите в Иран, един по един".

След атаката срещу командния център, въздушен удар уби генерал-майор Али Шадмани, най-високопоставеният военен командир на Иран, който встъпи в длъжност само дни по-рано, след като предшественикът му беше убит от Израел. Израел уби голяма част от висшето военно командване на Иран при първите си удари в петък и в дните след това.

"Израел няма да прекрати офанзивата срещу Иран, докато ядрените и ракетните заплахи не бъдат премахнати"

Израелската операция срещу Иран няма да приключи, докато Израелските отбранителни сили не премахнат заплахата от ядрената програма и балистичните ракети на Иран, казват военните, но отказват да предоставят времева рамка.

"Продължаваме да нанасяме удари по ядрени цели, за да задълбочим постижението, съгласно план и във време, което ни е удобно", казва още началникът на Дирекция "Операции" на Израелските отбранителни сили генерал-майор Одед Басюк в разговор с репортери.

Израелските отбранителни сили (ИДФ) заявяват, че са в разгара на операцията, а не в нейния край. Целта до края е да се премахне "екзистенциалната заплаха" от иранската ядрена програма и нейния ракетен комплекс, казват те.

"Ние нанасяме удар по терористичния режим, а не по хората, които заслужават по-добро бъдеще. Тези, които ни застрашават, са ръководството в Техеран, а не хората, които се разхождат по улиците на Шираз", категоричен бе ген. Басюк.

⭕️ The IDF completed several extensive strikes on military targets of the Iranian regime in western Iran, including:

- Surface-to-surface missile storage sites

- Launch infrastructure

- Surface-to-air missile launchers

- UAV storage sites pic.twitter.com/IdeDKCkMAj