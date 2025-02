Илон Мъск: Америка тъне в дългове заради корумпираните демократи

Милиардерът Илон Мъск обвини политическите си опоненти от Демократическата партия в корупция, коментирайки публикация на един от потребителите в социалната мрежа X.

Потребителят Mario Naufala, след преглед на данните от Бюджетната служба на Конгреса, съобщи, че бюджетният дефицит на САЩ за първите четири месеца на фискалната година е бил 838 милиарда долара.

Още днес, добави инфлуенсърът, лихвените плащания надхвърлят военните разходи, а общият дълг е достигнал 36 трилиона долара. Въпреки това Шумър и Джефрис обещават да "удушат" всякакви бюджетни съкращения. Мисля, че предпочитат фалита пред ефективността.

"Америка тъне в дългове, но корумпираните демократи искат да остане така", написа в социалната мрежа Х Мъск.

America is drowning in debt, but still corrupt Democrats want it to continue … https://t.co/ImUAXayEBo