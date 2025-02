Илон Мъск се застъпи за Калин Джорджеску след ареста, бившият кандидат за президент на Румъния вече е с обвинение

Калин Джорджеску предполагал, че може да бъде арестуван.

"Няма да се изненадам, ако подложат някакви "доказателства", прогнозира той в първото си интервю за Марио Науфал по-рано този месец

Около 17:00 ч. Главната прокуратура в Букурещ официално обяви, че бившият кандидат Калин Джорджеску е обвинен в "извършване на престъпления за подбуждане към действия срещу конституционния ред, съобщаване на невярна информация". Днес около 12:30 ч. бившият независим кандидат за президентските избори през 2024 г. Калин Джорджеску беше задържан от полицията.

Няколкостотин души скандират името на Калин Джорджеску на протест пред Главната прокуратура, съобщават румънските медии.

Мъск коментира ареста на Джорджеску

Милиардерът Илон Мъск отново се ангажира с мнение за бившия кандидат за държавен глава на Румъния Калин Джорджеску, който победи на първия тур на президентските избори, които бяха анулирани от Конституционния съд на страната, а днес беше отведен за разпит в прокуратурата.

"Току-що арестуваха човека, спечелил най-много гласове на румънските президентски избори. Това е сбъркано/объркващо", написа Мъск в социалната си мрежа Х.

Неотдавна Тръмп коментира анулирания избор и решението на Конституционния съд така: "Как един съдия може да отмени избори и да не се счита за диктатор?"

"They just arrested the person who won the most votes in the Romanian presidential election. This is messed up."

По-рано политическият инфлуенсър Марио Науфал публикува видео в своя акаунт в платформата Х, в който е уловен момента, в които колата, в която пътува Калин Джорджеску, е спряна от полицията, а бившият кандидат за президент на Румъния е отведен в офиса на Главна прокуратура в Букурещ за разпит.

Науфал пише, че кадрите са заснети от "екипа на Калин Джорджеску". По време на случката шофьорът на Калин Джорджеску признал пред служителите на реда, че е носел "несмъртоносно оръжие" на колана си.

Първото нещо, което прави бившият кандидат за държавен глава, след като му съобщиха причината за спирането му, беше да се обади на адвоката си. После поиска от прокурора да го пусне до... тоалетната, предава Pro Tv.

Калин Джорджеску: "Само едно нещо, бих искал да отида до тоалетната. възможно ли е?"

Прокурорът: "Отиваме там, бързо ще стигнем".

Калин Джорджеску: "Ами... дотогава? Имам здравословен проблем.

След тази размяна на думи на Калин Джорджеску беше връчена заповедта за отвеждането му в Главна прокуратура.

В разговора с прокурора Джорджеску го попита дали е сигурен, че "е бил на училище".

Прокурорът : "Пишете ми, моля, получих копие, това е всичко. И ако Вие откажете, същото е, бил сте информиран за процедурата.. Нека да го направим..."

Калин Джорджеску: "Как да го направим?"

Прокурорът: "Както е в правилата."

Калин Джорджеску: "Сигурен ли си, че го правиш по правилата? Ако беше по правилата, нямаше да сме тук".

Прокурорът: "Да, да. Ходил съм на училище, господин Джорджеску.

Калин Джорджеску : "Погледнете внимателно в очите ми. Ти си бил на училище, нали?

Калин Джорджеску е трябвало днес да даде второ интервю за инфлуенсъра Марио Науфал

Ето какво гласи съобщението на Марио Науфал в Х:

Два часа преди второто ни интервю и минути след като разговаряхме, получих смразяващо телефонно обаждане от човека, когото Румъния гласува за президент. "МАРИО, ПОЛИЦИЯТА Е ТУК И МЕ АРЕСТВА НА УЛИЦАТА. НЕ МОГА ДА НАПРАВЯ ИНТЕРВЮТО".

Румъния, красива членка на ЕС и НАТО с почти 20 милиона души, гласува този човек за президент. ЕС беше шокиран, хванат неподготвен, тъй като той не беше част от "истаблишмънта". Затова те отмениха изборите, измислиха история за "руска намеса" и от днес нахлуха в дома на всичките му поддръжници и арестуваха Калин.

Целта?

Спряхте го да се кандидатира отново за президент на повторните избори. Неотдавна бившият еврокомисар Тиери Бретон каза следното: "Това, което беше направено в Румъния, може да е необходимо в Германия".

"Как един съдия може да отмени избори и да не се счита за диктатор?"

"Нямате общи ценности, ако касирате избори, защото не ви харесва резултатът"