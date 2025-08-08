Турция - „слабото звено“, което рискува да подкопае плана на ЕС за спиране на целия внос на руски газ

Европейският съюз обяви амбициозен план за пълно премахване на вноса на руски газ до 2027 г., но Анкара изглежда не желае да сътрудничи в усилията за мониторинг, пише Newsweek.

Според Politico, Турция, която играе ключова роля като транзитна страна, може да се превърне в „ слабо звено “ в европейската стратегия, позволявайки поддържането на скрит поток от руски газ към държавите членки.

„ЕС може да реши да забрани изцяло руския газ, а може и да не реши, но Турция смята, че едностранните санкции рискуват да нарушат нашите икономики и да увеличат рисковете за енергийната сигурност за всички нас. Турция прилага само онези санкции, приети от Съвета за сигурност на ООН“, заяви Министерството на външните работи в Анкара.

Експерти предупреждават, че липсата на прозрачност може да позволи руският газ да бъде смесен с други източници преди влизането му в ЕС, което прави невъзможно проверката на произхода на горивото.

Ситуацията е още по-чувствителна в точките на междусистемна връзка Странджа-Малкочар (Турция-България) и Кипи (Турция-Гърция), през които миналата година са внесени 1,9 милиарда кубически метра газ - обем, който може да се увеличи до 5,4 милиарда.

„Нежеланието на Турция да спазва разпоредбите на ЕС за мониторинг може да създаде предизвикателства пред ефективното прилагане на предложените регламенти, особено като се има предвид нарастващата роля на Турция като транзитна страна и потенциален център за руски газ“, каза Вийле Ниинистьо, евродепутат от партията „Зелени“ и бивш министър на околната среда на Финландия.

Въпреки че новите разпоредби няма да налагат преки задължения на Турция, европейските компании, които желаят да продължат вноса, ще трябва да получат ясна информация за произхода на газа.

При липсата на тези данни, предупреждават експерти, ЕС няма да може да гарантира, че енергийният поток от Турция не включва руски газ, особено в контекста на по-ниските цени, начислявани от Москва.