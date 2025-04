Инженерно чудо или екологична заплаха – китайски проект променя въртенето на Земята (ВИДЕО)

Китай застрашава планетата с мегаломански проект. Гигантската енергийна система, която забавя периода на въртене на Земята, е уникална, пише Newsweek.

В революционно разкритие НАСА потвърждава, че монументалният проект на Китай за язовир „Трите клисури“ едва доловимо променя въртенето на Земята, пораждайки глобални екологични опасения.

Технологичният прогрес на човечеството донесе впечатляващи постижения в инфраструктурата - от зрелищни небостъргачи до колосални язовири - но тези конструкции идват с непредвидени странични ефекти.

