Иран обяви екзекуцията чрез обесване на предполагаем агент на Мосад

Иранските съдебни власти обявиха, че агент на израелската служба за външно разузнаване Мосад, арестуван през 2023 г., е бил екзекутиран чрез обесване в понеделник.

"Есмаил Фекри, агент на Мосад, признат за виновен в престъпленията, наказвани с тежки престъпления, сред които и "мохаребе" (война срещу Аллах - бел. ред.), беше обесен след приключване на съдебната процедура", съобщи уебсайтът Mizan Online, свързан със съдебната система в Техеран, цитиран от въпросната агенция и Pro Tv.

"Иран екзекутира мъж, признат за виновен в шпионаж за израелската разузнавателна агенция Мосад", съобщава информационна агенция Fars, идентифицирайки мъжа като Есмаил Фекри. Екзекуцията е третата през последните седмици, свързана с извършване на шпионаж в полза на Израел, пише и The Times of Israel.

В продължение на почти четири дни Иран се противопоставя на Израел, като взаимните бомбардировки водят до жертви и от двете страни.

Iranian media have reported that the Iranian government has executed a prisoner named Esmail Fekri, who was accused of spying for the Israeli intelligence agency (Mossad).



