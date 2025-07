Италия критикува остро Израел за нападението срещу католическата църква в Газа

Италианският премиер Джорджа Мелони остро разкритикува смъртоносната атака на Израел срещу католическа църква в Газа. Според съобщения в пресата, две жени са били убити при нападението, но по-късно стана ясно, че са оцелели.

Източници на ANSA съобщиха, че енорийският свещеник на църквата, Габриел Романели, е сред осемте ранени при удара. Четирима от осемте са критично ранени, включително две жени, за които първоначално се съобщаваше, че са починали, но впоследствие са били реанимирани.

